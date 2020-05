Norden nedlægger flere stillinger i København og rykker dem til udlandet

Norden rykker flere stillinger i finansafdelingen fra Hellerup til sine kontorer i Singapore og Cypern. De ansatte vil blive tilbudt at flytte med. "Norden har forståelse for, at det muligvis ikke er en attraktiv løsning," oplyser rederiet til ShippingWatch.