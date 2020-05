"Situationen ser ikke bedre ud nu end for en måned siden"

Tørlastrederiet Norden ser lige nu spotrater i tørlastsegmentet, der ligger lavere end de omkostninger, der forbundet med at drive skibet.

Det fortæller rederiets topchef Jan Rindbo til ShippingWatch.

Helt konkret befinder spotraterne sig mellem 4.000-6000 dollar pr. dag, hvilket altså er langt fra at være en god forretning.

"Det er en svær situation," siger Jan Rindbo.

Hvis hele organsiationen skal holdes kørende, og man skal kunne sikre de investeringer, der løbende er behov for i et rederi, burde raterne ligge mellem 13.000 og 14.000 dollar, har han tidligere fortalt.

De nuværende lave tørlastrater er på trods af, at det nuværende tidspunkt på året normalt giver sæsonmæssig medvind bl.a. fra transporten af korn.

"Det oplever vi også, fordi vi har travlt med at transportere både korn og sojabønner, men industrisproduktionen er samtidig enten gået i stå eller ligger på meget lavt blus, og det rammer tørlastmarkedet hårdt," siger han.

Den seneste måned er uændret

For lidt over en måned siden fortalte Jan Rindbo til ShippingWatch, at hele 2020 så svært ud for tørlastmarkedet.

I mellemtiden har flere lande lempet en anelse på de restriktioner og nedlukninger, der har været indført for at dæmpe spredningen af coronavirus.

Også i Kina, hvor virusudbruddet første gang blev konstateret, er man igang med at åbne landet op. Dertil er det over en måned siden, at en milliardstor kinesisk stimulipakke blev annonceret til stor glæde for bl.a. tørlastredere, der forudså et stigende behov for fragten af jernmalm og kul til brug i den kinesiske industri.

Det er dog ikke helt nok til at batte.

"Situationen ser ikke bedre ud nu end den gjorde for en måned siden," siger Jan Rindbo.

"Vi ser, at Kina er kommet op i et højere tempo i forhold til resten af verden, men resten af verden er virkelig hårdt ramt lige nu," tilføjer han.

Ejer under 5 pct. af sin flåde

Han uddyber, at han ser et bedre marked i den sidste halvdel af 2020, men at den reelle genopretning først kan øjnes i 2021. Og at det i hvert fald ikke er attraktivt at eje skibene, før 2020 er forbi.

Norden har løbende tilpasset sin forretning, så den ejede flåde bliver mindre, mens operatørforretning skal vokse.

I 2019 solgte rederiet seks skibe, og i årets første kvartal har de skilt sig af med endnu et skib. Det betyder, at den ejede flåde nu udgør under 5 pct. af de skibe, som rederiet råder over.

"Vi er meget asset light som tørlastselskab, og langt den overvejende del af vores flåde er chartret ind på helt korte kontrakter, så vi har været godt positioneret i tørlastsegmentet. Det at kunne komme ud med profit i operatørforretningen for tørlast viser styrken i forretningsmodellen," siger Jan Rindbo og uddyber, at de i alt råder over ca. 250 skibe.

I operatørforretningen for tørlast tjente Norden i første kvartal 4 mio. dollar, mens det samme kvartal sidste år gav et underskud på 3 mio. dollar.

Den ejede flåde under Asset Management kastede et overskud på 7 mio. dollar af sig i første kvartal mod et rundt nul i samme kvartal året før.

Rederiet valgte tirsdag morgen at opjustere sine forventninger, hvilket især var drevet at et stærk marked for produkttank, hvor rederiet også operer skibe. Men også overskud i et presset tørlastmarked spillede ind, fortæller Norden-topchefen.

Nærmer sig ikke afskedigelser

For kort tid siden meldte konkurrenten Clipper ud, at rederiet var nødt til at skille sig af med en fjerdedel af de ansatte på kontoret som følge af et presset operatørmarked og de lave rater, der ligger under driftsomkostningerne.

Også Jan Rindbo ser et marked, der er presset, men afviser at nærme sig en lignende situation.

"Helt overordnet har vores tørlastforretning gjort det godt, vores team har leveret en formidabel indsats og vores aktivitetsniveau er stigende, så vi står ikke i en situation, hvor vi tænker i at skulle skære i vores organisation pga. coronakrisen eller tørlastmarkedet," siger han.

