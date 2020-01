Norsk skibsejer tiltalt for ulovlig ophugning

Det norske bagmandspoliti, Økokrim, tiltaler den tidligere leder for shippingkoncern Eide Georg Eide for medvirken til forsøg på at smugle et tørlastskib til ulovlig ophugning i Pakistan, skriver den norske lokalavis Stord24.

Hændelsen fandt sted tilbage i februar 2017 og blev opdaget af myndighederne, fordi tørlastskibet med navnet Harrier gik på grund i norsk farvand.

Herefter fandt myndighederne ud af, at skibet var på vej til ophugning på et beaching-værft i Pakistan uden at have de nødvendige tilladelser.

Tørlastskibet Harrier, der tidligere hed Tide Carrier, var indtil 2015 ejet af et selskab i Eide-koncernen. Herefter blev det solgt til Julia Shipping, der ifølge ngo'en Shipbreaking Platform dækker over en såkaldt cash buyer.

Økokrim tiltaler Georg Eide, fordi det menes, at han har haft kendskab til den ulvolige eksport. Ifølge Stord24 risikerer han fængsel i op mod to år.

Tiltalen mod Georg Eide har ladet vente på sig, eftersom han blev sigtet i 2018.

