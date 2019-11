Klaveness skærer til og nedskalerer Supramax-aktivitet

Det norske tørlastrederi Torvald Klaveness vil fremover fokusere på Panamax og Post-Panamax-segmentet i tørlast, hvilket automatisk betyder, at rederiet nedprioriterer Supramax-aktiviteten.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra rederiet.

Ifølge topchef Lasse Kristoffersen er det nødvendigt at skære til for at vokse.

"Vi har konkluderet at for at vokse og udvikle os, er vi nødt til at fokusere vores indsats, hvor vi har den stærkeste konkurrencemæssige position," lyder det fra Lasse Kristoffersen i en pressemeddelelse.

Selvom Klaveness kommer til at nedskalere den del af forretningen, der hviler på Supramax, så kan kunderne sove trygt om natten, forsikrer Lasse Kristoffersen i pressemeddelelsen.

"Vi vil lave mindre forretning i Supramax-segmentet, men vores kunder kan trygt stole på, at vi vil leve op til vores forpligtelser og finde gode løsninger for dem i fremtiden," udtaler topchefen.

