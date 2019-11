Pacific Basin vil hente trecifret millionbeløb

Tørlastrederiet Pacific Basin planlægger at hente et trecifret millionbeløb via et nyt obligationslån.

Det Hongkong-baserede selskab satser på at rejse 175 mio. dollar, hvoraf en del skal gå til at finansiere skibe.

I midten af september annoncerede Pacific Basin et køb af fire second hand-skibe. Knap 50 mio. dollar af pengene fra det nye obligationslån skal gå til at betale for de skibe, oplyser rederiet i en meddelelse.

Det nye obligationslån er selskabets femte og løber frem til 2025 med en årlig rente på tre pct. Fra januar 2020 til november 2025 kan anparter i lånet konverteres til aktier i Pacific Basin.

Bankerne BNP Paribas, HSBC og DNB står i spidsen for udstedelsen, som nu skal godkendes af aktionærerne på et ekstraordinært møde.

