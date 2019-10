2020 Bulkers sælger skibe for 770 mio. kr: Investorer belønnes

2020 Bulkers har indgået en aftale om salg og leasing af de to Newcastlemax-skibe Bulk Seoul og Bulk Shanghai til Ocean Yield.

Det fremgår af en selskabsmeddelelse til børsen i Oslo.

Prisen lander på 84 mio. dollar eller 770 mio. kr. I første omgang leases skibene på 13 år lange leasingaftaler. Det forventes, at de bliver leveret 30. oktober og 6. november.

Salget vil øge 2020 Bulkers likviditet med 21 mio. dollar.

Tidligere i år har 2020 Bulkers solgt to skibe, og når Bulk Seoul og Bulk Shanghai begge er blevet leveret i november, er det ved at være tid til, at aktionærerne belønnes.

"Bestyrelsen forventer nu at erklære den første udbyttebetaling i november 2019," lyder det i børsmeddelelsen.

Noget kunne da også tyde på, at det ikke bliver sidste gang, investorerne belønnes. Der skrives også:

"Bestyrelsen ser en stærk mulighed for at returnere en betydelige del af den nuværende markedsværid til aktionærere i løbet af de to kommende to-tre års tid," skrives der.

