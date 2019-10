Handlen med sojabønner er faldet i 2019

Sojabønneeksporten har det dårligere i år, end den havde sidste år. Ifølge en Bimco-analyse faldt den samlede eksport fra USA og Brasilien i årets første otte måneder med 7,8 pct.

Værst står det til i Brasilien, hvor eksporten er faldet med 12,9 pct., hvilket hænger sammen med udviklingen i handlen med sojabønner.

Helt så slemt står det ikke til i USA, hvor sojabønneeksporten isoleret set er steget med 2,5 pct. i årets første syv måneder sammenlignet med samme periode sidste år.

I analysen skriver Bimco også, at den amerikanske eksport generelt er på samme niveau som i august 2017, før handelskrigen satte sine spor.

Ifølge Peter Sand, chefanalytiker hos Bimco, bliver de kommende måneder afgørende.

"1.september ser ud til at følge det sædvanlige mønster med en stigning foran et højdepunkt i slutningen af ​​oktober og november. Dette ville være gode nyheder for forsendelsen i industrien," siger Peter Sand i analysen, hvor han dog også slår fast, at der fortsat er stor usikkerhed.

"Men det er i øjeblikket for tidligt at kalde sæsonen en succes," lyder det fra analytikeren.

Mens handelskrigen har haft en overordnet effekt på handlen med sojabønner, er det i høj grad også den kinesiske svinepest, der har påvirket importen til landet. Derfor ville handlen være påvirket selv uden toldkrigen, lyder det i analysen.

