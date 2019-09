Kina køber ny stor ladning sojabønner i USA

Kinesiske importører har mandag igen købt amerikanske sojabønner. Nærmere bestemt har de private virksomheder i Kina købt ti skibsladninger eller 600.000 ton sojabønner fra amerikanske landmænd til levering fra oktober til december.

Det skriver Reuters med henvisning til to unavngivne råvarehandlere.

Købene af sojabønner kommer efter en række andre landbrugskøb i USA fra kinesisk side, blandt andet en tilsvarende ladning soja for knap et par uger siden, men også efter, at kinesiske regeringsfolk pludselig og uden forklaring i sidste uge aflyste besøg i en række amerikanske landbrugsstater.

Købet af landbrugsvarer fra Kinas side sker efter en periode med opblødning mellem parterne i handelskrigen. De to store køb af sojabønner i september er de største siden juni.

For knap to uger siden undtog Kina også 16 amerikanske varegrupper for allerede indført told på 25 pct., og USA kvitterede senere med at udskyde toldforhøjelser på kinesiske varer fra 25 til 30 pct. med 14 dage til den 15. oktober.

Kina har også i den senere tid igen foretaget store opkøb af amerikansk svinekød.

Kina køber stort parti sojabønner fra USA

Kina holder fast i nye toldsatser på sojabønner og korn

Torben Janholt om tørlast: Der er mange ubekendte lige nu