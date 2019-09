Nyt tørlastsats kan være solgt om et år

OSLO

Folkene bag tørlastsatset 2020 Bulkers er klar til at sælge hele selskabet fra, hvis den rigtige mulighed byder sig.

Det er ellers ikke lang tid siden, at 2020 Bulkers blev stiftet af Tor Olav Trøim. Det skete tilbage i efteråret 2017, og siden da er der opbygget en ordrebog på otte nybygninger, som bliver leveret frem til foråret næste år. Det første skib er allerede blevet leveret til selskabet, og det skete i august.

Vi vil sælge på det rigtige tidspunkt. Enten skibe, hele selskabet eller lægge det ind under et andet selskab Magnus Halvorsen, CEO, 2020 Bulkers

Ved en præsentation under Pareto Securities' olie- og offshorekonference i Oslo i denne uge slog CEO Magnus Halvorsen dog fast, at 2020 Bulkers hurtigt kan vise sig at blive en sælger i markedet.

Enten via skibssalg eller hele selskabet.

"Vi er 100 pct. pragmatiske. Og hvis dette selskab ikke eksisterer om et år fra nu, er det ikke noget problem. Vi vil sælge på det rigtige tidspunkt. Enten skibe, hele selskabet eller lægge det ind under et andet selskab," sagde Magnus Halvorsen under sin præsentation.

Scrubbere på samtlige skibe

Han ønskede ikke at give noget bud på, hvad den rigtige pris kan vise sig at være.

"Det har at gøre med, hvordan resten af verden ser ud. Hvis alle pludselig begynder at storme til værfterne, og ordrebogen stiger til 30 pct, tror jeg at vi muligvis vil være mere klar til at gå ud tidligt snarere end sent. Hvis markedet fortsætter med at forbedre sig, og ordrebogen er begrænset, er vi glade for at være der," sagde Magnus Halvorsen.

Samtlige skibe, 2020 Bulkers har bestilt, er af typen newcastlemax og på 208,000 dwt. Alle skibe vil have scrubbere ombord, og den sidste nybygning ventes at blive leveret til maj næste år fra det kinesiske værft New Times Shipyard.

2020 Bulkers blev i juli noteret på Oslo Axess-listen på Oslo Børs. Selskabet er registreret i Bermuda.

For øjeblikket har selskabet tre ansatte, hvilket kan stige til fem, men ikke mere end det, lød det fra Magnus Halvorsen under præsentation. Foruden ham som CEO tæller de ansatte pt. CFO Vidar Hasund og teknisk chef Olav Eikrem.

Tor Olav Trøim er fortsat storaktionær af 2020 Bulkers, som han bl.a. ejer via selskabet Drew Holdings ltd.

