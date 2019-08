Norden lander kontrakt med træpilleproducent

Norden har fået en ny kontrakt med virksomheden Enviva. Det oplyser rederiet i en pressemeddelelse torsdag.

Over en seksårig periode – fra 2021 til 2026 – skal Norden transportere 1,3-1,5 mio. ton træpiller fra USA til Europa.

"Enviva er verdens største producent af træpiller, og vi er glade for yderligere at cementere vores gode forhold og stolte over endnu en gang at blive betroet at transportere endnu flere Enviva produkter til deres kunder på den anden side af Atlanten," lyder det fra topchef Jan Rindbo i meddelelsen.

I samme meddelelse oplyses det, at Norden har indgået en treårig kontrakt med en elproducent i Hongkong. Fra 2020 til 2022 skal rederiet transportere 1,3 mio. tons kul om året fra Indonesien til Hongkong.

Norden overrasket af "mere robust" tørlastmarked

Norden nedjusterer forventninger til tørlastforretning