Western Bulk rapporterer stort underskud efter "stribe af uheldige" begivenheder

Det "dramatiske fald" i tørlastraterne i starten af året har været en dyr omgang for norske Western Bulk, som i sit halvårsregnskab melder om et tab efter skat på 25 mio. dollar.

Året lagde ud med et dyk i tørlastindekset Baltic Supramax på 57 pct. til ca. 4.800 om dagen – det laveste niveau siden lavpunktet i 2016 – og selv om markedet kom sig i månederne efter, gik genopretningen langsommere, end Western Bulk havde håbet.

Tørlastrederiet bakser desuden fortat med sin afdeling i Chile, hvor en tidligere medarbejder har indgået lange og tabsgivende kontrakter.

Driften af rederiets skibe har givet et samlet minus på 8,8 mio. dollar i halvåret, og heraf står situationen i Chile bag de 7,5 mio. dollar, fremgår det af Western Bulks regnskab.

Set fra Western Bulks side af skrivebordet er rederiets underskud et resultat af stribevis af uheld:

"Den seneste tid er Westen Bulk blevet ramt af en stribe af uheldige begivenheder, som skygger over den underliggende præstation og potentialet i Gruppen," udtaler Western Bulks bestyrelsesformand, Bengt A. Rem, i regnskabet.

Forventer bedring

Efter den hårde start på året forudser Western Bulk bedre tider.

Tørlastmarkedet har for alvor været på vej op siden juli med et Baltics Supramaxindek på over 11.000 dollar om dagen, og selv om Western Bulk regner med fortsatte tab i Chile, udløb flere af de tabsgivende kontrakter i andet kvartal.

Desuden har rederiet rejst 15 mio. dollar via ejerne, allieret sig med datavirksomheden Cargometrics og fået Hans Aasnæs ind som ny CEO.

"Med Chile restruktureret, forstærkede sikkerhedstiltag, data-baserede beslutninger og styrket ledelse med Hans Aasnæs tiltræden i selskabet den 1. juli er vi overbeviste om, at Western Bulk vil blomstre," udtaler bestyrelsesformand Bengt A. Rem i regnskabet.

Western Bulk indgår samarbejde med datadrevet hedgefond

Western Bulk indgår samarbejde med datadrevet hedgefond

Western Bulk får nye penge fra ejerne

Jens Ismar stopper i Western Bulk