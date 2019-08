Lavere økonomisk vækst kan bremse bulkmarkedet

Det vil fortsat være faktorer som den globale økonomiske vækst, infrastrukturinvesteringer i Kina og transport af kul til Kina og Asien, der trækker tørlastmarkedet fremad.

De seneste uger har rederierne levet godt af, at der igen er kommet gang i eksporten af kul fra Brasilien og Vale efter den store mineulykke i januar, som har presset tørlastraterne pænt opad efter de markante fald i første kvartal.

Men kigger man lidt længere fremad og helt ind i 2021 og 2022, vil efterspørgslen sandsynligvis falde tilbage igen, fordi den globale økonomiske vækst er for nedadgående, påpeger Vessels Value i en vurdering af bulkmarkedet.

Nu og her handler det især om den usikkerhed, som handelskrigen mellem Kina og USA skaber, og hvordan den på den kortere bane vil påvirke den generelle økonomiske vækst og skibsfarten som sådan. Et muligt scenarium ifølge Vessels Value er, at der vil blive bestilt færre skibe nu og her, fordi investorerne er i tvivl om udviklingen.

"Selvom stemningen på markedet er positiv, kan usikkerhederne på den korte bane sandsynligvis få investorerne til at agere mere forsigtigt, når der skal bestilles skibe," hedder det i vurderingen.

"Selvom den samlede ordrebog er styrket siden bunden i 2017, bekymrer niveauet stadig skibsværftsindustrien og giver investorer og skibsredere gode kort på hånden, når de forhandler priser på nybygninger."

I løbet af i år og næste år vil der komme en del flere nybygninger på markedet, således at den samlede tørlastflåde vil vokse med gennemsnitligt 3,3 pct. i løbet af de næste to år.

De seneste dage er der indløbet regnskaber fra de første af de toneangivende tørlastrederier som Pacific Basin og Eagle Bulk for andet kvartal i år. Samstemmende har der været tale om svagere resultater for rederierne

Pacific Basins overskud falder markant

Eagle Bulk er tilbage i rødt