Tørlastrater stiger til højeste niveau i fem år

Tørlastindekset Baltic Dry stiger mandag med 3,4 pct. til 1928 point. Det fremgår af data fra Bloomberg News.

Ifølge TDN Direkt er mandagens niveau det højeste i omkring fem år, da Baltic Dry-indekset ikke har været højere siden vinteren 2014.

Baltic Dry-indekset udarbejdes af London-baserede Baltic Exchange og dækker priserne for at få fragtet last som kul, korn og jernmalm. Indekset er baseret på en daglig rundspørge til mæglere over hele verden.

Baltic Dry ramte et foreløbigt højdepunkt 20. maj 2008, da indekset ramte 11.793.

Det laveste niveau nogensinde blev nået onsdag den 10. februar 2016, hvor indekset faldt til 290 point.

ShippingWatch kunne i sidste uge fortælle, hvordan optimismen generelt er stor hos tørlastredere efter en overraskende dårlig start på året.

Det skyldes kort fortalt Kinas økonomi, Brasiliens eksport af jernmalm og de nye miljøregler fra næste år, som ventes at sende gamle skibe på pension og skabe bedre balance mellem udbud og efterspørgsel.

Samtidig betyder de seneste års problemer, at der ikke bliver bestilt nye skibe, påpegede Robert Bugbee, president for det store tørlastrederi Scorpio Bulkers, for nyligt på en telekonference.

"Shippingindustrien har som helhed reelt set været i et bear market siden 2008. Men jeg mener, at det gode ved den periode er, at den har været så brutal, særligt ind i 2015-2016 (...), at det faktisk har sat os i en position på tværs af mange sektorer i industrien, hvor ordrebogen er lav relativt til historiske positioner," sagde han.

Tørlastchefer tror på bedre tider efter forfærdeligt halvår

Investeringsbank tror på boom i tørlastrater meget snart