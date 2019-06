Western Bulk indgår samarbejde med datadrevet hedgefond

Western Bulk har indgået et samarbejde med en hedgefond, som skal hjælpe tørlastrederiet med at blive bedre til at bruge data.

Der er tale om Boston-baserede Cargometrics, som allerede har hjulpet Maersk Tankers. Nu skal fonden hjælpe med Western Bulk.

"At blive mere datadrevet er en topprioritet for os og skal sikre, at vi fortsat er en de førende spillere i en meget konkurrencepræget margin-forretning som tørlastindustrien," udtaler Egil Husby, chief risk officer i Western Bulk, i en meddelelse.



Cargometrics startede ud i 2010 som en udbyder af shippingdata, men har siden udviklet sig til en kvantitativ hedgefond.

Det betyder, at fonden bruger algoritmer til at analysere store mængder af handelsdata for at finde frem til investeringsmuligheder, som andre fonde ikke kan få øje på.

Det kan for eksempel være sattelitdata om skibes bevægelser, råvarepriser og energiforbrug, som bliver kørt sammen for at få øje på lukrative mønstre i verdenshandlen.

I juni 2018 fortalte fondens CEO Scott G. Borgerson, at man var på udkig efter et samarbejde med et tørlastrederi.

"Hvis der er et selskab med den rigtige størrelse i tørlast, som gerne vil være innovativt og forandre sig, og som har styr på sine data, så vil vi meget gerne snakke med dem," sagde han til ShippingWatch.

