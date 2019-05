Clipper massefyrer i omfattende restrukturering

Clipper Bulk sætter nu gang i en omfattende restrukturering, som indebærer afskedigelser af knap en tredjedel af selskabets ansatte på land, herunder også i laget af ledere og mellemledere.

Det fremgår af en meddelelse, rederiet med hovedsæde i København har sendt ud mandag.

I alt vil selskabet skære 40 stillinger fra på land i sine kontorer verden over. Yderligere vil selskabets kontor i Tokyo lukke ned, mens Nassau-kontoret flyttes til "ejerens lokale repræsentation".

Det er især medarbejderne i København, der bliver ramt af afskedigelerne, som har så stort et omfang, at reglerne for masseafskedigelser er trådt i kraft.

Vi tager i dag de skridt, som kræves for at drive en rentabel tørlastoperation, selv i et underdrejet marked. Peter Norborg, CEO, Clipper

"Vi har været udfordret af den stejle og uventede markedsnedgang. Vi tager i dag de skridt, som kræves for at drive en rentabel tørlastoperation, selv i et underdrejet marked. Vi etablerer en platform, som vil gøre os i stand til fuldt ud at udnytte Clippers positioner og styrker på forskellige ruter og geografiske områder," udtaler Clipper-CEO Peter Norborg.

Begyndelsen af 2019 afgjorde Clipper Bulks fremtid

Fremadrettet vil Clipper koncentrere sin forretning om de tre tilbageværende hubs i København, Houston og Hongkong. De vil blive støttet af et lokalt kontor i Colombia.

Med afskedigelsen af 40 personer vil der fremover arbejde omkring 100 personer på Clippers kontorer.

Ny kapital

Restruktureringen af selskabet stopper dog ikke ved lukkede kontorer og reduktionen af medarbejdere.

Den omfatter desuden "en styrkelse af selskabets finansielle position," altså at der bliver tilført ny kapital samt andre besparelser af omkostningerne, meddeler selskabet. Yderligere vil der ske ændringer i Clippers øverste ledelse, mens der fremadrettet vil være en "mere fokuseret markedstilgang."

Ledelsen vil fremover bestå af topchef Peter Norborg. Han suppleres af COO Amrit Peter Kalsi, juridisk chef Thomas Martinussen, hr-chef Britt Jørgensen og udviklingschef Anders Bruun. Posten som chef for finans og revision er pt ubesat.

Clipper har allerede omlagt strategien ved løbende at sælge ejede tørlastskibe fra. Selskabet opererer aktuelt omkring 80 skibe inden for handysize- og supramax-segmentet.

"Der er ruter, handler og geografiske områder, hvor vi med sikkerhed ønsker at øge vores forretning og vores flåde. Med hensyn til det generelle marked vil vi tage en mere opportunistisk tilgang og kun forfølge laster og kunder, som tilbyder rimelig lønsomhed," udtaler Peter Norborg.

Selskabet Clipper Bulk A/S er et datterselskab af Clipper Group, som er registreret i Bahamas.

