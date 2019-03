Brasilliansk domstol giver grønt lys til genåbning af Vale-mine

Mineselskabet Vale har fået rettens ord for, at selskabet kan genåbne sine aktiviteterne i Brucutu-minen, annoncerer Vale på sin hjemmeside.

Og den melding er gode nyheder for det pressede capesize-segment, vurderer chefanalytiker i Cleaves Securities, Joakim Hannisdahl, over for ShippingWatch.

De lokale myndigheder mangler godt nok fortsat at give grønt lys til, at produktionen bliver genoptaget, men sker det, vil det ifølge analytikeren få 30 mio. tons jernmalm tilbage til markedet.

"Den her udvikling kan alene ændre vores nuværende prognose om en tilbagegang i efterspørgslen på capesize i 2019 til en ekspansion," udtaler chefanalytikeren i den norske investeringsbank om den nye melding fra Vale.

Investeringsbanken var sidst i februar ganske optimistisk for capesize, men de stadig mere vidtgående implikationer af kollapset i Vales Brumadinho-kompleks, hvor flere af Vales øvrige faciliteter er blevet lukket, fik for nylig Cleaves Securities til kraftigt at nedjustere udsigten for de store tørlastskibe.

Mængdemæssigt respræsenterer Brucutu-minen ifølge Joakim Hannisdahl omkring 7,5 pct. af Brasilliens produktion før kollapset i Brumadinho-minen i januar. Det kan oversættes til omkring 166 capesize-laster på en årlig basis mod en flåde på omkring 1.730 af de store tørlastskibe.

For capesize udgør jernmalm ca. 85 pct. af det samlede antal laster.

Tabellen over status i de forskellige Vale-anlæg er leveret af Cleaves Securities.

Meldingen om, at Vales Brucutu-mine potentielt bliver åbnet igen, har allerede forbedret stemningen i capesize-markedet, vurderer Joakim Hannishdahl over for ShippingWatch.

"Nyheden er i den grad blevet modtaget godt i markedet med et plus på Golden Ocean på +8 pct., mens vi taler (midt på dagen)," siger investeringsbankens chefanalytiker og tilføjer:

"Imidlertid afventer vi stadig, at de lokale myndigheder tillader, at produktionen bliver genoptaget, men markedet prissætter implicit efter en høj chance for et positivt udfald.

