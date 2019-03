Norden satser på vækst i Vestafrika

Det danske rederi Norden, som gør sig inden for tørlast og produkttank, satser stort på vækst i Vestafrika, hvor sejlads med cement, kunstgødning og mineraler skal fordoble volumenerne fra regionen.

Det skal ske, når rederiet til april åbner sit tiende oversøiske kontor i havnebyen Abidjan i Elfenbenskysten. Det skriver Dagbladet Børsen.

"Tørlast er et område, hvor især Kina har været det store vækstlokomotiv. Men her sker der en opbremsning nu, så hvis vi skal realisere den vækst, vi ønsker, skal vi lede efter nye markeder. Og der er Afrika det oplagte sted at satse," siger rederiets adm. direktør, Jan Rindbo, til Børsen.

Fordoblingen fra 2,2 mio. ton tørlastfragt i dag til og fra Vestafrika skal ske frem mod 2021. Udviklingen skal være med til at drive D/S Nordens vækstmål og ambition om, at indtjeningen fra forretningsområdet "Dry Operator" skal stige fra 30 mio. dollar i 2018 til 40 til 60 mio. dollar i fra 2021.

Norden kom ud af 2018 med et samlet justeret overskud på 20 mio. dollars mod et overskud på 28 mio. dollars i 2017.

Operatørforretningen gav et samlet overskud på 29,8 mio. dollars, Dry owner-divisionen gav plus på 17,9 mio. dollars, mens produkttank gav et minus på 27,7 mio. dollars.

For 2019 venter rederiet et samlet justeret overskud på mellem 25 og 60 mio. dollars.