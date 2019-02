Mislykket børsnotering koster tørlastrederi millioner

En kikset børsnotering i New York har foreløbig kostet tørlastrederiet Goodbulk et millionbeløb.

I sommeren sidste år meddelte den relativt nyetablerede ejer og operatør af tørlastskibe sine ambitoner om at gå på Nasdaq-børsen i New York og rejse et stort beløb på børsen. Men kort tid efter blev planerne skudt til hjørne igen af rederiet, som pegede på ugunstige forhold i markedet.

Netop processen med børsnoteringen har kostet rederiet 2,5 mio. dollars i engangsudgifter i fjerde kvartal, fremgår det af rederiets regnskab for 2018, som er blevet offentliggjort i denne uge.

Omkostningen til trods lander tørlastrederiet dog sorte tal på bundlinjen med et nettoverskud på 10,6 mio. dollars for perioden. Og der er ifølge rederiet tale om det syvende kvartal i træk med overskud. Til sammenligning fik rederiet et plus på 4,2 mio. dollars i samme periode af sidste år.

Kigger man på årsregnskabet, har rederiet også leveret markant fremgang på både top- og bundlinje. Mens omsætningen steg med 125,1 mio. dollars til 182,2 mio. dollars for 2018, så landede bundlinjen i et plus på 37,8 mio. dollars mod 5,3 mio. dollars i 2017.

Fremgangen er sket til trods for, at capesize-segmentet, der er Goodbulks primære, udviklede sig svagt i årets fjerde kvartal. Her lå raterne 31,2 pct. lavere end i samme periode af sidste år, skriver rederiet.

For første kvartal af 2019 har Goodbulk dækket 26 pct. af sine skibsdage for den ejede flåde til gennemsnitligt 20.146 dollars om dagen.

Goodbulk, der blev etableret i efteråret 2016, har sit hovedkvarter i Monaco, mens rederiet er børsnoteret på OTC i Oslo. Med planerne om børsnoteringen i New York ville selskabet hente 140 mio. dollars til at udvide forretningen.

Rederiet har fået leveret flere skibe i 2018 og har nu en kontrolleret flåde på 25 capesize-, et panamax- og et supramax-skib.

Goodbulk lander tocifret millionoverskud i tredje kvartal

Nyt tørlastrederi udskyder børsplaner

Ny tørlastspiller vil hente 140 mio. dollars på børsnotering i New York