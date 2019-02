Navios Maritime tager stor nedskrivning på skibe

Tørlastrederiet Navios Maritime Holdings har nedskrevet sin tørlastflåde med over 1,2 mia. kr. Det fremgår af selskabets regnskab for fjerde kvartal.

Navios Maritime Holdings oplyser, at rederiet har nedskrevet 184,6 mio. dollars, svarende til 1,2 mia. kr., "relateret til tørlastskibe".

Den store nedskrivning betyder, at rederiets driftsresultat i fjerde kvartal var et underskud på 136 mio. dollars. Ser man bort for den milliardstore nedskrivning på tørlastskibene samt en række andre nedskrivninger var driftresultatet på 45 mio. dollars.

Hele 2018 ender med et justeret driftsoverskud på 179,6 mio. dollars.

Formand Angeliki Frangou er tilfreds med resultat og er positiv for fremtiden, selv om 2019 er startet med et kollaps i tørlastraterne.

"I løbet af 2018 påvirkede forbedrede chartermarkeder vores resultat. TCE-indtjeningen fra vores flåde var omkring 30 pct. højere i 2018 end i 2017. Det mere end fordoblede vores justerede ebitda fra vores kerneforretning i shipping," udtaler hun.

"Første kvartal af 2019 er selvfølgelig blevet negativt påvirket af Vale-tragedien, så selv som uventet svage markeder på grund af bekymringer om nye toldsatser," siger Angeliki Frangou.

