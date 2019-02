Tørlastindekset fortsætter sit hastige fald

Tørlastindekset Baltic Dry falder fredag med 3,4 pct. til 645 point. Det fremgår af data fra Bloomberg News.

Faldet er det tiende i træk for indekset, der er dykket fra indeks 1112 den 18. januar og indeks 1406 kort før jul.

Baltic Dry-indekset udarbejdes af London-baserede Baltic Exchange og dækker priserne for at få fragtet last som kul, korn og jernmalm. Indekset er baseret på en daglig rundspørge til mæglere over hele verden.

Baltic Dry ramte et foreløbigt højdepunkt 20. maj 2008, da indekset ramte 11.793.

Det laveste niveau nogensinde blev nået onsdag den 10. februar 2016, hvor indekset faldt til 290 point.

