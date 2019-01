Golden Ocean falder efter tragedie i brasiliansk mine

Det norske tørlastrederi Golden Ocean har mistet en femtedel af sin børsværdi, efter at minegiganten Vale er kommet i problemer.

Vale, som er verdens største producent af jernmalm, har meddelt, at det vil lukke produktionskapacitet for 40 mio. tons i år. Det sker som en direkte konsekvens af en tragisk ulykke i sidste uge, hvor en dæmning kollapsede ved en af selskabets miner i Brasilien.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Dæmningen brød sammen ved jernmalmsminen Córrego de Feijão i Brasilien, hvilket har kostet 84 mennesker livet, mens 276 fortsat er savnet.

Katastrofen har fået Vale til at lukke alle mineanlæg, der benytter sig af den samme metode som den kollapsede dæmning. Og det gør ondt på Golden Ocean, som bl.a. sejler med jernmalm.

Ifølge Dagens Næringsliv er aktien faldet med lidt over 20 pct. de sidste par dage. Faldet har barberet omkring en mia. norske kr. af selskabets markedsværdi.

Analysehuset Clarksons vurderer desuden, at tragedien kan være med til at barbere 1000 dollars af dagsindtjeningen for capesize-skibe i den kommende tid.

De dystre udsigter kommer på et tidspunkt, hvor raterne på tørlast er styrtdykket. Efter et udmærket 2018 forventer både rederichefer og analytikere nu, at 2019 bliver særdeles udfordrende på tørlastmarkedet.

