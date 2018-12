Kina køber amerikanske sojabønner for anden gang

Siden våbenhvilen i handelsstriden mellem USA og Kina har kinesiske aktører nu to gange købt sojabønner fra USA, som ellers var lagt på is med handelskrigen.

Tirsdag fulgte Kina dermed op på løftet om igen at købe amerikanske landbrugsvarer som en del af den 90 dage lange pause, der for nylig blev indgået mellem de to landes præsidenter Donald Trump og Xi Jinping, skriver Reuters med henvisning til kilder med indsigt i handlen og det amerikanske eksportråd for sojabønner.

Det er dog uvist, hvor meget kineserne køber denne gang, efter sidste uges køb af mere end 1,5 mio. ton sojabønner, der skal afskibes fra januar og frem til marts.

Ifølge en kilde er der tale om statsejede kinesiske selskaber, der køber laster på omkring 900.000 ton til en værdi af mere end 300 mio. dollars. Det seneste køb bekræftes af en talsmand fra det amerikanske eksportråd for sojabønner, men ikke beløbet, skriver Reuters.

