Brasilien forberedt på fald i eksport af sojabønner til Kina

Brasilien har forberedt sig på den dag, hvor Kina fjerner toldsatserne på sojabønner fra USA. Det siger den brasilianske landbrugsminister Blairo Maggi til Reuters.

Handelskrigen mellem USA og Kina har fået den brasilianske eksport af sojabønner til at tordne i vejret, fordi Kina har rettet blikket mod især Brasilien – og ikke mod USA – for at importere søjabønner. Den øgede kinesiske import af brasilianske sojabønner har samtidig været med til at drive de brasilianske priser til historisk høje niveauer.

Senest har Kina og USA dog nærmet sig hinanden, og i sidste uge lød det fra USA's præsident Donald Trump, at Kina var i gang med at købe et stort parti amerikanske sojabønner, og at handelsforhandlinger med Beijing allerede var i gang via telefon. Til Reuters sagde Trump, at den kinesiske regering var "tilbage på markedet" for at købe sojabønner.

Og den udvikling er Brasilien forberedt på, siger Blairo Maggi.

"Tilbagetrækningen af de kinesiske toldsatser på amerikanske sojabønner vil ikke have nogen indflydelse. Markedet vil vente tilbage til dets normale udgangspunkt eller tæt på det," siger Blairo Maggi til Reuters.

Omvendt ser den brasilianske landbrugsminister mulighed for, at Kina åbner for import af flere brasilianske fjerkræs- og svineprodukter allerede i år. Forhåbningen baserer han på, at Kina i sidste måned aflagde besøg på flere brasilianske slagterier.

