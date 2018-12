Sydkoreanske tørlastredere rygtes i ordreræs

Polaris Shipping, H-Line og Pan Ocean er øjensynligt på vej med at bestille flere newcastlemax-tørlastskibe på det kinesiske værft New Times Shipbuilding, fortæller kilder til Tradewinds. Ordrerne har en samlet værdi på 594 mio. dollars og er støttet af den brasilianske minegigant Vales seneste nybygningsplaner.

Værftet skal bygge op mod 11 nye tørlastskibe inklusiv optioner for de tre rederier. Skibene på 210.000 dwt vil blive leveret i anden halvdel af 2020 og ind i 2021 og bliver herefter støttet af fem-årige kontrakter hos Vale.

Det kinesiske værft vil ikke kommentere historien over for Tradewinds.

Polaris vil angiveligt bestille to skibe med option på yderligere to. H-Lline vil booke tre, mens Pan Ocean går efter to nybygninger.

"Der er en mulighed for, at Polaris og H-Line måske vil øge deres ordrer med to skibe, da de planlægger at overtage de to skibe, som Korea Line bød på," siger en kilde til Tradewinds.

