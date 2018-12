Kinesisk økonomi taber momentum i november

De kinesiske myndigheder har rapporteret et sæt svage økonomiske data for detailsalg og industriproduktion for november måned.

Det kinesiske detailsalg levede ikke op til den tidligere positive udvikling i november, og ej heller industriproduktionen kunne leve op til forventningerne. Til gengæld er der let positive toner fra investeringerne.

Netop udviklingen i detailsalg og industriproduktion har fået bekymringerne for en kraftig afmatning i verdens næststørste økonomi til at blusse op igen og efterlader investorerne i en tilstand af frygt for den bredere effekt af den stadig uløste kinesisk-amerikanske handelsstrid.

"Markederne havde forudset en langsommere vækst i produktionen på grund af handelsstriden. Men detailsalget viser, at forbruget måske ikke er stærkt nok til at understøtte den eksterne sektor," siger investeringsstrateg Francis Tan fra UOB Private Bank i Singapore til AP.

Tallene fra det kinesiske National Bureau of Statistics i Beijing viser, at det kinesiske detailsalg steg 8,1 pct. i november i forhold til samme måned året før.

Økonomerne havde ifølge Bloomberg News ventet en stigning på 8,8 pct., mens stigningstakten i oktober var 8,6 pct.

Stigningstakten i industriproduktion i november på årsbasis var 5,4 pct. mod 5,9 pct. i oktober, der også var analytikernes bud for november. Ifølge Reuters matcher væksten for november måned det niveau, man så tilbage i januar og februar af 2016.

Ifølge Mao Shengyong, en talsmand fra det kinesiske statistikbureau, viser den svagere industriproduktion og detailhandel et stigende pres på økonomien. Landet er dog ifølge talsmanden stadig på vej mod at nå sit mål for 2018 om en vækst på omkring 6,5 pct., skriver Reuters.

Investeringerne uden for landbruget steg 5,9 pct. i november mod en ventet stigningstakt på 5,8 pct. og en forøgelse på 5,7 pct. måneden før.

