Scorpio investerer massivt i scrubbere til både tørlast og tank

Scorpio Bulkers og Scorpio Tankers har begge indgået aftaler om at installere scrubbere på en lang række skibe i flåderne. Det oplyser begge rederier i meddelelser til fondsbørsen.

For Scorpio Bulkers er der tale om at installerere scrubbere på 28 af skibene i flåden. 18 af skibene får scrubberne installeret i 2019, mens det sker for de resterende i 2020.

Den samlede investering beløber sig til 42,4 mio. dollars, og der er tale om open-loop modellen, som kan opgraderes til den lukkede udgave senere. Scorpio Bulkers har endvidere fået en option på at erhverve sig yderilgere 18 systemer i 2020.

For tankrederiet Scorpio Tankers drejer det sig om systemer for 42 skibe i 2019 og yderligere 10 skibe i 2020. Et beløb på i alt 79,6 mio. dollars. Ligesom søsterrederiet er det de såkaldte hybrid-scrubbere. Samtidig ligger der en option på systemer til yderligere 28 skibe i 2020.

I midten af oktober satte Scorpio Tankers og Scorpio Bulkers et beløb på, hvad det forventes at koste at installere scrubbere på hovedparten af flåden inden for produkttank og tørlast.

"Scrubberne og deres installation ventes at koste mellem 1,5 mio. dollars og 2,2 mio. dollars pr. skib, og selskabet forventer, at 60-70 pct. af disse omkostninger vil blive finansieret," lød det i meddelelser fra Scorpio Bulkers og Scorpio Tankers.

En midlertidig løsning

I alt 146 skibe på tværs af begge rederier kan være omfattet af installationer. Med Scorpios forventninger til de kommende investeringer er der tale om samlede omkostninger på mellem 219 mio. dollars og 321,2 mio. dollars.

For Scorpio Bulkers er hensigten, at "stort set alle" ejede og leasede kamsarmax- og ultramax-skibe skal udstyres med scrubbere.

I tørlastrederiets flåde, der består af 56 ejede eller leasede skibe, er 19 skibe af typen kamsarmax, mens 37 er ultramax-skibe.

Selvom scrubbere altså bliver løsningen for en stor del af flåden i begge rederier, så ser Scorpio-chef Robert Bugbee dog ikke systemerne som nogen langsigtet løsning, fortalte han for nylig til ShippingWatch.

"Vi ser dog ikke scrubbere som en holdbar løsning på den lange bane. Vi tror, at teknologien formentlig vil blive reguleret ud om tre til fem år, fordi den stadig skaber forurening. Vi tror, at hele markedet før eller siden vil bevæge sig mod mere rene typer af brændstof. Det støtter vi op om med vores unge flåde og lave forbrug af brændstof."

