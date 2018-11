Goodbulk lander tocifret millionoverskud i tredje kvartal

Tallene så noget bedre ud for tørlastrederiet Goodbulk i tredje kvartal i år, hvor ejeren og operatøren af tørlastskibe fik et overskud på 14,5 mio. dollars mod et overskud på 663.000 dollars i samme periode sidste år.

Omsætningen steg til 55 mio. dollars mod 14 mio. dollars i tredje kvartal sidste år, viser regnskabet for rederiet grundlagt i december 2016 mandag.

For rederiets største skibe landede den gennemsnitlige timecharterækvivalent for capesize skibene på 19.612 dollars om dagen, mens den for henholdvis panamax og supramax lå på 13.577 og 12.910 dollars om dagen. For den kommende periode har rederiet, der i sommer udskød en varslet børsnotering i New York, indtil videre afsat 75 pct. af capesizeflåden til 20.290 dollars om dagen.

I dag har Goodbulk en flåde på 27 skibe, hvoraf 25 er i capesize-segmentet. Selskabet er i stand til at investere i skibe inden for 50.000 dwt til 210.000 dwt. Indtil videre ser ledelsen secondhand capesizeskibe som den mest attraktive mulighed.

"Derfor fortsætter selskabet sit fokus med at allokere kapital i dette segment," skriver ledelsen i regnskabet.

Mens raterne i capesize-markedet er steget i løbet af tredje kvartal, ændrede billedet sig dog lidt i september og oktober, hvor raterne faldt fra sommerens rekordhøjder i år.

"Ledelsen forbliver optimistisk om de fundamentale forhold med udbud og efterspørgsel i capesizemarkedet, som vil forblive stærk støttet af en historisk lav flådevækst og væksten i ton/mil."

