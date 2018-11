To nye medlemmer på vej ind i Nordens bestyrelse

Der er lagt op til ændringer i Nordens bestyrelse, når rederiet i december afholder en ekstraordinær generalforsamling alene med det punkt at få to nye medlemmer valgt ind.

Bestyrelsen anbefaler, at Helle Østergaard Kristiansen, der er CFO i Danske Commodities, bliver valgt ind på den ene post og fremhæver blandt andet hendes erfaring på finansområdet og med risk management. Herudover er der tale om britiske Stephen John Kunzer, som er tidligere CEO i Eastern Pacific og i det hele taget har 30 års erfaring i industrien.

Der er tale om to pladser i bestyrelsen, der har stået ledige, den ene af dem, da Team Tankers' CEO Hans Feringa valgte at træde tilbage i april for at undgå en interessekonflikt.

Generalforsamlingen vil blive afholdt den 12 december 2018.

