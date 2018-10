Noble Group søger om beskyttelse i USA

Handelshuset Noble Group har søgt om at få beskyttet sine aktiver i USA, indtil man er færdig med en restrukturering.

Ifølge flere medier har Noble søgt om Chapter 15-beskyttelse ved en domstol i USA i sidste uge. Det betyder, at kreditorerne ikke kan gå efter Nobles aktiver i USA, mens selskabet er i gang med at restrukturere.

Redningsplanen for Singapore-baserede Noble blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af august.

Planen indebærer, at gæld for 3,5 mia. dollars bliver ombyttet til aktiekapital i det restrukturerede selskab. Kreditorer skal også acceptere at deltage i to nye obligationslån, mens der også vil blive optaget ny bankgæld.

