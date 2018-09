Tommy Thomsen bliver ny topchef i Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden, som ejer de danske rederier J.Lauritzen og DFDS, skal have ny topchef.

Valget er faldet på den erfarne shippingleder Tommy Thomsen, der allerede sidder i fondens bestyrelse. Fra 1. januar afløser han nuværende CEO Bent Østergaard, som går på pension i løbet af 2019 efter 49 år i Lauritzen-gruppen.

Tommy Thomsen er i øjeblikket næstformand i bestyrelsen. Den post bliver overtaget af den tidligere CFO i Maersk Erik G. Hansen. Det oplyser fonden i en meddelelse torsdag.

"Jeg vil gerne takke Bent Østergaard for et godt og tillidsfuldt samarbejde og for hans mangeårige indsats for Lauritzen-gruppen. Jeg ser nu frem til at fortsætte det tætte og konstruktive samarbejde med Tommy Thomsen og vores nye næstformand Erik G. Hansen," udtaler Jens Ditlev Lauritzen, formand i Lauritzen Fonden.

Tommy Thomsen er en kendt skikkelse i den danske shippingbranche, hvor han har haft flere topstillinger. Han har blandt andet været CEO for rederierne Clipper og Nordic Tankers samt Maersk Lines datterselskab i USA, Maersk Inc.

Derudover har siddet i bestyrelsen i Den Danske Maritime Fond og C.W. Obel A/S.

Han får nu ansvaret for både fondens almennyttige formål og dens ejerskab af rederierne J. Lauritzen og DFDS. Her har historien i flere år været, at DFDS tjente penge, mens J. Lauritzen har modtaget dyre hjælpepakker fra sin ejer for at holde sig oven vande.

Trods usikkerhed om brexit er successen fortsat i DFDS, mens J. Lauritzen også så småt kan se lys forude på tørlastmarkedet.

