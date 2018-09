Analytikere ser flere positive ting ved Star Bulks scrubber-sats

Star Bulks sats på scrubberteknologien bliver godt modtaget fra flere sider. Forleden meldte tørlastrederiet ud, at man vil installere scrubbere på hele flåden på i alt 115 skibe medregnet nybygninger. Ifølge investeringsbanken J.P. Morgan bør investeringen øge rederiets cash flow og samtidig støtte, når tørlast igen bliver ramt af en nedtur.

"Scrubberne bør give noget støtte under en udforudset nedtur i tørlastmarkedet, da værdierne mere er bundet op på omkostninger til brændstof og ikke til udbud og efterspørgsel i tørlast," skriver investeringsbanken, der samtdig regner med et driftsresultat på 777 mio. dollars i 2020 mod et tidligere estimat på 336 mio. dollars i 2019.

I sommeren fortalte Star Bulks CEO Petros Pappas, at rederiet havde bestilt 22 scrubbere til sine største skibe i flåden

"Og så bliver vi nødt til at se, hvordan de virker, og hvordan markedet bevæger sig," sagde han på en telekonference.

Blot tre måneder efter har rederiet nu besluttet at udrulle initaitivet til hele flåden til en pris på to mio. dollars per scrubber. Og det giver en fordel, mener Deutsche Bank.

"Redere med scrubbere bør være i stand til at tage en anden fragtrate end den bredere flåde, der brænder dyrere brændstof med lavt svovlindhold, men har betydeligt lavee omkostninger med muligheden for fortsat at brænde den mindre dyre højsvovlsolie via scrubberteknologien," skriver analytikeren i en kommentar.

Star Bulk er blot et af flere rederier, der de seneste måneder har valgt scrubberteknologien til. Tørlastrederiet Safe Bulkers er de seneste i rækken, der også går den vej for halvdelen af flåden, 19 skibe, for at leve op til de globale svovlkrav fra 2020.

