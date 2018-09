Amerikansk investor mindsker shortposition i Norden

Det amerikanske investeringsselskab Worldquant har mindsket troen på, at Norden-aktien vil falde yderligere i værdi.

Selskabet har reduceret sin shortposition i Norden til 0,69 pct. fra før 0,74 pct., viser en indberetning til Finanstilsynet. En aktie i Norden handles 1,49 pct. lavere i 92,55 kr. fredag eftermiddag.

Når man vælger at gå short i en aktie, låner man aktier fra en aktionær og sælger aktierne i håb om at kunne købe dem tilbage senere til en lavere kurs. På den måde kan en investor tjene differencen - minus et gebyr til ejeren for at låne aktien samt eventuel kurtage.

Investor satser på kursfald i Norden-aktien