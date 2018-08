Genco lukker stor kreditaftale

Genco har i dag lukket en kreditaftale på i alt 108 mio. dollars. Pengene skal bruges til at finansiere seks skibe, som Genco har købt henover sommeren.

Skibene er fordelt på capesize og ultramax og tre af dem er allerede blevet leveret, mens tre er på vej til levering i tredje kvartal i år. Alle skibene er brændstofeffektive ifølge Genco og er med til at sænke gennemsnitsalderen i tørlastrederiets flåde.

Gencos seneste regnskab for første halvår i år viser en omsætning på 163 mio. dollars, hvilket var knap en fordobling i forhold til første halvår 2017, hvor omsætningen lå på 83,6 mio. dollars.

Nettounderskuddet for første halvår i år lød på 56,9 mio. dollars, mens det i den tilsvarende periode sidste lå på et underskud på 30,1 mio. dollars. Resultatet alene for andet halvår ligger på et langt mindre underskud på 1,1 mio. dollars.

"Vi er glade for at have fundet og købt seks moderne, brændstofeffektive capesize- og ultramaxskibe, som vi forventer vil blive leveret til os i løbet af det sæsonmæssigt stærkere anden halvdel af året. Vi tror, at det er et attraktivt indgangstidspunkt i cyklussen ud fra indtjeningsmiljøet for begge sektorer, stærkere efterspørgsel på tørlast-råvarer og den laveste vækst i udbuddet af skibe i årtier," sagde CEO John Wobensmith i forbindelse med regnskabet.

Bedre tørlastmarked trækker Genco nærmere overskud

Genco henter penge på børsen til fire nye skibe

Tørlastrederiet Genco lukker stor låneaftale