Bedre tørlastmarked trækker Genco nærmere overskud

Det går den rigtige vej for Genco Shipping målt på indtjeningssiden, hvor rederiet i andet kvartal er nærmere et plus på bundlinjen end længe.

Den store forbedring på tørlastmarkedet, som CEO i Genco Shipping John C. Wobensmith kalder "robust", nye aftaler om finansiering af gæld og en forventning om et fortsat godt marked for tørlast har hjulpet selskabet frem.

Rederiet har i løbet af første halvår investeret i seks skibe til flåden, der i forvejen tæller 16 skibe foruden en række indchartrede tørlastskibe. Og det er det rigtige tidspunkt at sætte ny tonnage ind, mener CEO'en.

"Vi er glade for at have fundet og købt seks moderne, brændstofeffektive capesize- og ultramaxskibe, som vi forventer vil blive leveret til os i løbet af det sæsonmæssigt stærkere anden halvdel af året. Vi tror, at det er et attraktivt indgangstidspunkt i cyklussen ud fra indtjeningsmiljøet for begge sektorer, stærkere efterspørgsel på tørlast-råvarer og den laveste vækst i udbuddet af skibe i årtier," siger John Wobensmith i regnskabet.

Gencos regnskab viste for første halvår i år en omsætning på 163 mio. dollars, hvilket var knap en fordobling af resultatet året i første halvår 2017, der lå på 83,6 mio. dollars. Nettounderskuddet for første halvår i år lød på 56,9 mio. dollars, mens det i den tilsvarende periode sidste lå på et underskud på 30,1 mio. dollars. Resultatet alene for andet halvår ligger på et langt mindre underskud på 1,1 mio. dollars.

Genco Shipping & Trading hører hjemme i New York, men åbnede tidligere på året kontor og selskab i København med Sune Linné Fladberg som kommerciel direktør for segmentet Minor Bulk i Genco. Sune Linné Fladberg kom fra en chefstilling i Clipper.

