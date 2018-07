2020 Bulkers kigger på børsnotering i USA

Det nye norske tørlastselskab 2020 Bulkers, som er etableret af nordmanden Tor Olav Trøim, vurderer mulighederne for en børsnotering til næste år, som sandsynligvis vil ske i USA, skriver norske Hegnar.no.

"Med vores omkostningseffektive struktur og givet, at vi har bestilt meget billigt i et historisk perspektiv, mener vi, at vi kan have et godt udgangspunkt for at strukturere 2020 Bulkers som et udbytteselskab. Derfor overvejer vi en notering i USA, hvor der traditionelt set er opnået den bedste prissætning for sådanne 'udbyttesager'," siger formand Magnus Halvorsen i et interview med det norske medie.

Halvdelen af 2020 Bulkers er ejet af selskabet Magni Partners, som Tor Olav Trøim ejer. Derudover er norske og udenlandske investorer involveret i tørlastselskabet, som indtil videre har otte nybygninger i sin ordrebog.

Skibene, der er bestilt hos New Times Shipyard i Kina, bliver leveret mellem 2019 og 2020. Der vil blive installeret scrubbere ombord på samtlige skibe.

2020 Bulkers er lige nu noteret på den norske OTC-liste.

