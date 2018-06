Cargill opruster i tørlastflåden

Schweiziske Cargill vil gøre sin i forvejen enorme tørlatsflåde større.

Handelshusets afdeling for søtransport har indgået en aftale med CSSC Leasing, som er en del af China State Shipbuilding Corporation, om at timechartre fire baby-capesize skibe ind.

Babycapes er i størrelsesordenen 100.000 til 120.000 dwt., og Cargill har sikret sig en option på leasing af to mere i samme størrelse. Skibene er ifølge leder af Cargills enhed for søtransport Jan Dieleman en klar modernisering, og skibene hører til i den højeste klasse af energieffektive skibe.

"Efterspørgslen på baby-cape skibe voksede betydeligt i de seneste par år. Cargill udvider sin tilstedeværelse i segmentet for at imødegå vores kunders behov," siger Jeremy Bryan, der er leder af Cargills afdeling for global physical trading.

Cargills indchartrede flåde består af samlet set 650 skibe fordelt på både tørlast- og tankskibe.

