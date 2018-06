Ny tørlastspiller vil hente 140 mio. dollars på børsnotering i New York

140 mio. dollars til at udvide forretningen.

Så meget håber tørlastrederiet GoodBulk at hente på en planlagt børsnotering i New York.

Rederiet er registreret på Bermuda, men har hovedkvarter i Monaco og er i forvejen børsnoteret på OTC i Oslo. Nu er planen så endnu en notering i New York, hvor selskabet vil udstede 8,5 mio. aktier.

"Selskabets intention er at bruge nettoprovenuet fra børsnoteringen sammen med de forhåndenværende likvider og ekstra lån under selskabets kreditfaciliteter til at finansiere kontantbeløbet til købet af op til fem secondhand capesize tørlastskibe og for generelle virksomhedsformål," skiver GoodBulk i en børsmeddelelse.

GoodBulk blev etableret på bunden af tørlastmarkedet i oktober 2016. Selskabet har siden da opbygget en flåde på 25 tørlastskibe fordelt på 22 capesize, en panamax og to supramax. Det første regnskab for et helt år, for 2017, viste en omsætning på 57,09 mio. dollars og et nettoresultat på 5,38 mio. dollars.

Skibene er under management af selskabet C Transport Maritime, der er ejet og drevet af CEO John Michal Radziwill, der også er CEO og formand i GoodBulk.

Nyere tørlastselskab søger mod børsnotering i USA

67 capesize-skibe kan stå uden job om to år

Star Bulk-regnskab peger på fortsat fremgang i tørlast