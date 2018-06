Nordic Bulk Carriers vender minus til plus i 2017

Tørlastrederiet Nordic Bulk Carriers kommer ud af 2017 med betydelig fremgang på både top- og bundlinje.

Af regnskabet, der netop er blevet offentliggjort via cvr-registret, fremgår en stigning på omsætningen med 77,9 mio. dollars til 176,8 mio. dollars sidste år. For året blev det til et overskud på 4 mio. dollars mod et minus på 916.000 dollars i 2016.

Nordic Bulk Carriers har siden 2010 sejlet på Nordøstpassagen. Sidste år blev det til en aftale med det russiske selskab Arctic Mining Company om transport af kul netop via den rute. Aftalen betød, at rederiets panamax-skibe med en kapacitet på 76.000 dwt vil transportere 30 mio. ton kul årligt fra Tairmyr Halvøen i Rusland, lød det fra rederiet på det tidspunkt.

Flåden består af otte tørlastskibe, hvoraf to er af typen handymax, og de resterende seks er panamax-skibe.

Nordic Bulk Carriers er ejet af børsnoterede Pangaea Logistics fra USA.

