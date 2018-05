Analysehus ser vækstmuligheder i græsk shipping

Efter års nedskæringer på udlån til shippingsektoren ser det efterhånden ud til, at trenden er ved at vende – og det giver flere finansieringsmuligheder for de græske redere.

Sådan lyder vurderingen fra Petrofin Research, som i en analyse har kigget på finansieringsmulighederne for græsk shipping.

Her mener analysehuset, at det er "sikkert at sige," at der over de næste år kan ventes en opbremsning i nedgangen af udlån til græsk shipping.

"Hvis flere shippingsegmenter viser forbedrede markedsudsigter, er det meget muligt, at græsk shipping igen vil begynde at vokse, hvilket i høj grad igen vil være understøttet af videre vækst fra långivere fra Fjernøsten," skriver analysehuset.

Betingelserne for banklån til shippingsektoren forbliver dog strikse, selvom at de traditionelle finansieringsmuligheder fortsat er en billigere løsning for rederierne end den alternative finansiering, skriver Petrofin.

Men med en stor efterspørgsel, der langt overstiger udbuddet, mener analysehuset, er det ikke er overraskende, at andre typer finansiering er begyndt at vinde indpas hos rederne. Her er leasing blevet det foretrukne valg blandt mange mindre og mellemstore spillere, vurderes det.

"Forsigtig optimisme"

Med en opbremsning i antallet af nye skibe, der i de næste år rammer vandet, ser Petrofin Research en forsigtig optimisme blandt bankerne.

"For et mindre antal af bankerne gav det muligheden for at fortsætte deres vækst og øge markedsandelen, mens det for andre gav mulighed for at reducere eller sælge store dele af deres låneportefølje. På samme tid begyndte year-on-year hensættelserne til lånene at falde," lyder det i analysen.

Af nye banker, der er trådt ind i shipping, nævner Petrofin blandt andre Bank of Cyprus, Hellenic, Amsterdam Trade Bank samt den norske Maritime & Merchant. Også Orix, som hidtil har været et leasingselskab, er selektivt begyndt at låne ud til store græske rederier som en traditionel bank, lyder det.

Petrofin Research fokuserer netop på græsk shipping og finansierng for shipping både i et græsk og globalt perspektiv.

