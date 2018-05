Medie: To tyske rederier starter ny tørlastpool

Tyske Reederei Nord og Peter Döhle Schiffahrts etablerer en ny tørlastpool og skyder henholdsvis 11 og syv handysize-skibe i The Hanseatic Unity Handysize Pool (HUHP).

Det skriver Tradewinds fredag.

Den nye pool, der indleder driften fra 1. juli i år, vil udelukkende fokusere på moderne øko-tonnage, der er tilpasset de kommende svovlkrav til skibenes brændstof fra 2020.

Ifølge avisens finansielle kilder arbejder Reederei Nord på at rejse over 100 mio. dollars på kapitalmarkedet i Oslo med henblik på at øge sine operationer for handysize-skibe.

Peter Döhle og græske Costamare fusionerede 1. februar i år deres charterterforretninger med i alt 220 containerskibe i et nyt selskab under navnet Blue Net Chartering med hovedsæde i Hamborg.

HSH Nordbank forudser massivt fald i tyske shippingselskaber

Peter Döhle og græske Costamare fusionerer drift af 220 skibe

Peter Döhle lander stor finansieringsaftale med kinesere