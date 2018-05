Kina dropper straftold mod USA under højspændt møde

Kina har fredag droppet en planlagt importafgift på korntypen durra fra USA, mens diplomater fra de to lande forhandler i Washington for at undgå en handelskrig mellem verdens to største økonomier.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

"Indførelsen af en anti-dumping told mod statsstøttede produkter på import af durra fra USA vil få omfattende konsekvenser for forbrugernes leveomkostninger og er ikke i offentlighedens interesse," oplyser Kinans handelsministerium i en meddelese fredag ifølge Reuters.

Nyheden om kinesiske indrømmelser og stigende køb af amerikanske varer kommer ud på første dag af et to-dages møde i Washington med henblik på at få løst toldstriden og dermed risikoen for en regulær handelskrig.

USA har et stort underskud i samhandlen med Kina, og den amerikanske præsident Donald Trump har bebudet en vidtrækkende toldpakke, der skal ramme kinesiske varer.

