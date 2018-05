Norden dropper sine tankforretninger i Iran

Rederiet D/S Norden melder sig i rækken af danske rederier, der dropper at fragte gods ind og ud af det mellemøstlige land, Iran.

"Norient Product Pool dropper forretningerne i Iran på grund af sanktionerne og har ingen kontrakter dernede, der skal afvikles først," siger Jens Peter Skaarup, der er kommunikationschef i Norden.

Det er Norient Product Pool, der står for den kommercielle drift af Nordens tankflåde. Selskabet har haft små og få laster ind og ud af landet.

I denne uge skrev ShippingWatch, at Maersk Tankers afvikler sine nuværende kontrakter i Iran til november, når USA træder ud af atomaftalen og genindfører sanktionerne mod landet. Det samme gælder Torm, som stopper med at indgå nye aftaler.

Over for ShippingWatch vurderede executive director Jacob Meldgaard, at det ikke vil få de store regnskabsmæssige konsekvenser for rederiet.

"Du vil ikke kunne se det i vores tal. Selvfølgelig har det praktisk den betydning, at der er nogle af vores skibe, der ikke vil kalde Iran, men hvis du kigger på, hvad det betyder for vores indtjening og bundlinje, så har det ikke en betydning," sagde han.

USA har trukket sig fra atomaftalen, der blev indgået i 2015 mellem USA, Iran, EU, Frankrig, Tyskland og Rusland. I forbindelse med aftalen blev en række sanktioner mod Iran løftet i 2016. Men med et farvel til atomaftalen fra USA har amerikanerne igen indført sanktioner mod Iran.

De amerikanske sanktioner mod Iran, der blandt andet betyder et forbud mod at eksportere olie til USA, træder i kraft i november 2018. De resterende lande, der er med i atomaftalen, ønsker dog ikke at trække sig.

