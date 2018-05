Herman Billung ser "fortsat god upside" i tørlastskibe

Meget tyder på, at Arne Blystad og Herman Billung valgte rigtigt, da de for under to år siden begyndte deres investeringer i tørlastskibe med Songa Bulk. Kigger man på udviklingen for skibsværdierne i tørlastmarkedet, er det nemlig kun gået en vej, og det er opad.

Blandt andet derfor anses tirsdagens handel mellem Songa Bulk og Star Bulk af flere som attraktiv for begge parter. Selv vurderer CEO for Songa Bulk, Herman Billung, i et interview med ShippingWatch, at Songa Bulk i gennemsnit har købt sine i alt 15 skibe omtremt 10 pct. lavere end prisen i aftalen.

"Der har været et opsving i den sidste tid og en stærk stigning, siden vi startede," siger Herman Billung.

Han er fortsat positiv, når det gælder tørlastmarkedet og værdierne på den længere bane.

Jeg skal med videre i Star Bulk. Mit fokus er her og på at bidrage til, at Star Bulk-aktien bliver højest mulig. Det er mit bidrag. Herman Billung, CEO Songa Bulk

"Jeg ser fortsat en god upside i værdierne for skibene. Udbudssiden ser attraktiv ud, der kommer få nye skibe de næste to år, og det bliver interessant, hvad de nye svovlregler betyder."

En del af noget større

Parterne har forhandlet i et par måneder om vilkårene, og Herman Billung understreger, at aftalen var en mulighed for det nystartede tørlastselskab for at blive en del af noget større, hvor Songa Bulks aktionærer også får en ejerandel i Star Bulk. Derfor skal man ifølge ham ikke se på aftalen som et decideret salg.

"Jeg tror på konsolidering, og at det er godt, at vi kommer ind på en større platform, hvor der er mere likviditet. Jeg mener, at det er positivt, at man får et selskab, der er noteret både i USA og Oslo. Der er nogle stordriftsfordele, og så er vi ganske positive på tørlastmarkedet og tror, at det er bedre for vores aktionærer at være en del af Star Bulk," siger Herman Billung til ShippingWatch.

Transaktionsprisen er på 144,55 mio. dollars. Oveni den sum ligger en portion Star Bulk-aktier, i alt 13,6 mio. styk, som Songa Bulk kan fordele blandt sine aktionærerer. Købet skal godkendes af Songa Bulks aktionærer, hvor de tre stiftere Arne Blystad, Magnus Roth og Herman Billung til sammen ejer en aktieandel på 29 pct.

Fortsat positiv på tørlast

Herman Billung og Arne Blystad etablerede investeringsplatformen for tørlastskibe i 2016 på et tidspunkt, hvor markedet var på et historisk lavpunkt. Og Billung mener, at udviklingen er gået helt som planlagt med nye skibe, ny kapital ad to omgange, mens selskabet i det seneste regnskabsår kunne udbetale udbytte til aktionærerne.

Ligesom flere andre peger han på et synkront opsving i verdensøkonomien, så "generelt ser det positivt ud", siger han.

Songa Bulk Etableret som en investeringsplatform for tørlastskibe af de to norske shippingfolk Arne Blystad og Herman Billung i 2016. Herman Billung er blandt andet tidligere CEO gennem 11 år i John Fredriksens tørlastrederi Golden Ocean. Siden opstarten er Songa Bulk vokset til at have en flåde på 15 skibe.

Både Claksons og Fearnley Securities anser aftalen som fair for begge parter, og Fearnley peger på, at Star Bulk køber skibene i en tid, hvor de næste to til tre år tegner godt for indtjeningen i et marked, der ellers har plaget de fleste tørlastrederier.

"Selvom vi så en overbevisende udbyttehistorie i Songa Bulk, anser vi den operationelle fordel og likviditet genereret gennem platformen i Star Bulk som et attraktivt alternativ for aktionærerne," skriver det norske analysehus.

Flere billige opkøb

Songa Bulk er ikke de eneste, der for et par år siden valgte at købe skibe i skrantende tørlastmarked. Kilder i markedet peger på et selskab som BW Dry Cargo som et andet rederi, der trådte ind på tørlastmarkedet på det rette tidspunkt og har en lave omkostningsbase at gå ud fra, som én kilde formulerer det. Samme ræssonnement lød også fra Christian Bonfils, CEO i BW Dry Cargo.

"Det er netop fordi, markedet er dårligt nu, at der også er muligheder i det. Det er rigtig svært for mange, men vi tror, vi køber i den nedre del af cyklussen. Det kan komme til at koste penge i starten, og der vil sikkert gå et par år, før vi ser et overskud. Jeg tror heller ikke på, at tørlastmarkedet bliver godt inden for de næste 12-18 måneder. Men da vores hensigt er at købe skibe, mener vi, at tidspunktet er det rigtige nu," forklarede han til ShippingWatch.

Også Celcius Shipping har set sit snit til at investere i tørlastskibe de seneste år, hvor CEO Jeppe Jensen i slutningen af 2016 vurderede, at rederiet det seneste stykke tid havde købt et skib om ugen.

Handlen med Star Bulk betyder, at Herman Billung indtræder i ledelsen hos Star Bulk, mens Arne Blystad bliver en del af bestyrelsen. Og der er ikke udsigt til at begynde på endnu et investeringseventyr for nordmanden, understreger han.

"Jeg skal med videre i Star Bulk. Mit fokus er her og på at bidrage til, at Star Bulk-aktien bliver højest mulig. Det er mit bidrag."

Samtidig med handlen med Songa har Star Bulk købt tre newcastlemax'er, som i øjeblikket er under konstruktion fra Oceanbulk Container Carriers, og som bliver leveret i første kvartal næste år. Inden for ganske kort tid har rederiet øget sin flåde med 34 skibe. Når alt er leveret vil Star Bulk have en flåde på 108 skibe.

