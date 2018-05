Fremgang for Diana Shipping i første kvartal

Diana Shipping klarede sig bedre i første kvartal i år end i samme periode sidste år.

Det græske tørlastselskab, der er børsnoteret i New York, fik timecharterindtægter på 48,4 mio. dollars i første kvartal i år, hvilket var en fremgang fra 31,3 mio. dollars i samme periode 2017.

Diana Shipping havde dog stadig underskud, men mindre end året før. For første kvartal i år var minusset på 3,1 mio. dollars, mens det tilsvarende tal for første kvartal 2017 var på 26,5 mio. dollars.

"Med sin relativt lille gearing, mindre nybygningsprogram og høj charterdækning, har DSX en af de laveste risikoprofiler i vores univers for tørlastdækning i vores optik. Vi forventer, at selskabet vil fortsætte med at chartre sine skibe ud med en portefølje tilgang. Vi tror, at den lave risiko-profil også begænser en potentiale upside i forhold til de mere spot-orienterede selskaber," skriver analytiker Noah R. Parquette fra J.P. Morgan i en kommentar til regnskabet.

Han understreger, at selskabet er økonomisk eksponeret over for udlån til søsterselskabet Diana Container Shipping.

