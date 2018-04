Scorpio Bulkers i minus, men klar forbedring fra 2017

Det Monaco-baserede tørlastrederi Scorpio Bulkers kommer markant bedre ud af årets første måneder, end hvad tilfældet var sidste år.

I første kvartal af 2018 lander rederiet et nettotab på 5,8 mio. dollars. En forbedring på næsten 30 mio. dollars i forhold til underskuddet på 34,6 mio. dollars i den tilsvarende periode af 2017, som var mærket af en stor nedskrivning. Det fremgår af en regnskabsmeddelelse.

"Omsætningen i første kvartal var drevet af høj efterspørgsel efter kul og korn i størstedelen af kvartalet," skriver Scorpio Bulkers i regnskabet om omsætningen, som for flåden steg med 19,6 mio. dollars i årets første måneder til 54,3 mio. dollars.

Rederiets kamsarmax-skibe tjente i snit 12.881 dollars om dagen i perioden, mens ultramax-flåden havde en gennemsnitlig indtjening på 9.757 dollars om dagen.

For andet kvartal er 56 pct. af skibsdagene for kamsarmax-flåden indtil videre blevet dækket til en indtjening på 13.250 dollars om dagen, mens det for ultramax-skibene er 48 pct. af skibsdagene til 11.925 dollars.

Samtidig melder Scorpio Bulkers om udbyttebetaling på i alt 1,5 mio. dollars. Det svarer til 0,02 dollars pr. aktie.

Scorpio Bulkers er noteret i New York, men har hjemme i Monaco. Flåden dækker over 56 tørlastskibe, hvoraf 55 er ejet af Scorpio selv. Selskabet er kontrolleret af Robert Bugbee og Emanuele Lauro, som også står bag tankrederiet Scorpio Tankers.

