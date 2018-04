Norden vil nå svovlkrav med scrubbere

Det danske rederi Norden vil imødekomme krav om en lavere svovludledning fra sine skibe fra International Maritime Organization (IMO) ved hjælp af blandt andet såkaldte scrubbere.

Det skriver Bloomberg News.

Ifølge Bloomberg vil nogle af de nybyggede skibe blive udstyret med scrubbere, der kan rense udstødningsgasser for svovl. Samtidig kan også ældre skibe få installeret scrubberne, skriver Bloomberg.

En stor del af selskabets flåde er chartret, og er her vil løsningen ifølge Bloomberg være brændstof med et lavere svovlindhold.

Fra 2020 skal det være forbudt at have brændstof om bord med et svovlindhold på mere end 0,5 pct., med mindre skibet har en scrubber installeret til at rense udstødningen.

