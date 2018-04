Norsk tørlastrederi ud med stort underskud i 2017

Norske Grieg Star var ramt af hårde betingelser i tørlastmarkedet i et 2017, der helt generelt bød på store investeringer i det nye tørlast-setup G2 Ocean, som gik i luften sidste forår.

Det fremgår af årsregnskabet fra den norske Grieg-gruppe, som rederiet er en del af.

Netop det nye samarbejde med Jebsen-familiens Gearbulk om tørlastselskabet G2 Ocean vil på den længere bane give synergier, som vil komme ejerne bag til gode, lyder foeventningen. Alle Grieg Stars skibe er nu en del af det nye selskabs pool, som især er stor inden for tørlastsegmentet open hatch.

"I shipping-segmentet forventes en gradvis normalisering af rater og værdier at vise sig over de næste par år. Det, kombineret med yderligere synergier fra G2 Ocean-selskabet, og yderligere forbedringer og innovation fra operationerne i Grieg Star, forventes at øge indtjeningen," skriver Grieg om tørlast i regnskabet.

G2 Ocean Et joint venture mellem Grieg Star og Gearbulk, hvor de to rederier har slået deres kommercielle afdelinger sammen.



Gik i luften i maj 2017 og har sit hovedkontor i Bergen.



Opererer ca. 140 skibe og er især store inden for tørlastsegmentet open hatch – åbne laster – hvor skibene kan sejle med speciallast eller med tørlast lastet i containere.



Gearbulk ejer 65 pct., Grieg Star ejer 35 pct. Knap for faktaboks Vis Mere

Da en stor del af omsætningen er relateret til længerevarende charterkontrakter, er de bedre fragtrater i 2017 ikke synlige i resultaterne for G2 Ocean og Grieg Star, uddybes det. Det vil først blive tydeligt, når kontrakterne bliver fornyet i de kommende år.

Har genrapporteret tal

På bundlinjen betød dårlige markeder og betydelige omkostninger forbundet med reorganiseringen, at underskuddet før skat udgjorde et minus på 253 mio. norske kr. mod minus 64 mio. norske kr. i 2016. Samtidig viser omsætningen en tilbagegang på hele 2,5 mia. norske kr. til 1,3 mia. norske kr.

De seneste regnskabstal fra tørlastrederiet er dog ikke sammenlignelige med tidligere år, understreger Grieg i regnskabet.

"Selvom etableringen af G2 Ocean fandt sted et godt stykke inde i det finansielle år 2017, er Grieg Stars årlige regnskabet blevet genrapporteret for hele 2017 for at afspejle den aktuelle situation fremadrettet, hvor Grieg Stars fragtindtægter er opgjort af noget tilsvarende til net time charter hire, som er modtaget for rederiets open hatch- og tørlastflåde."

For hele Grieg-gruppen, der ud over tørlast består af blandt andet seafood og logistik, udgjorde overskuddet før skat 671 mio. norske kr. mod 870 mio. norske kr. i 2016.

I et interview med ShippingWatch i januar lød det fra Grieg Stars CEO Camilla Grieg, at der forventes et nyt underskud for tørlastrederiet i år.

"For 2018 har vi forventninger om, at vi kommer godt op fra, hvor vi var i 2017 indtjeningsmæssigt, men vi kommer ikke helt i plus, og det gør vi i 2019. Det er planen," sagde Camilla Grieg dengang.

Grieg-gruppens tørlastrederi forventer nyt underskud i år

Grieg og Jebsens tørlastfusion vil i plus i løbet af i år

Tørlastfusionen G2 Ocean jagter nye laster