Team Tankers' CEO udtræder af Nordens bestyrelse

Administrerende direktør i Team Tankers og medlem af rederiet Nordens bestyrelse, Hans Feringa, udtræder af Nordens bestyrelse.

Det sker som en konsekvens af, at Team Tankers har annonceret opkøb af en virksomhed, der potentielt er i konkurrence med Nordens tankforretning.

"For at undgå eventuelle interessekonflikter efter Team Tankers nye akkvisition, har Hans Feringa besluttet, at han udtræder af bestyrelsen i Norden. Vi takker Hans for hans værdifulde bidrag til bestyrelsesarbejdet i Norden i det forløbne år," siger bestyrelsesformand Klaus Nyborg i meddelelsen.

Nordens bestyrelse vil indlede processen for at finde egnede kandidater, til at afløse Hans Feringa. Når en afløser er fundet vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at gennemføre valg til bestyrelsen.

