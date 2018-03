Analyse: Handel med tømmer slog rekord i 2017

Siden tiden med den finansielle krise i 2008 har handlen med træprodukter nået et niveau, der ikke er set før, vurderer Wood Resources International.

Ifølge konsulentfirmaet, der har fokus på skovindustrien, nåede den globale handel med træprodukter sidste år et rekordniveau, da efterpørgslen efter træ var stærk på de fleste af nøglemarkederne. Omkring 126 mio. kubikmeter træprodukter blev i løbet af året fragtet fra lande som Canada, Rusland, Sverige og Finland.

Blandt de største aftagere af træ var Kina, USA, Storbritannien, Japan og Tyskland.

"Siden den globale recession i 2008 er den globale handel med tømmer steget med op til 50 pct. Med økonomien, som forudses at forblive sund i USA og Europa i 2018 kan dette muligvis blive endnu et godt år for eksportører af tømmer," lyder det.

