Cargill og Pacific Basin er uenige om svovlløsninger

To af verdens største tørlastaktører, Pacific Basin i Hongkong og handelshuset Cargill, foretrækker forskellige løsninger, når det handler om svovlkravene til brændstof i 2020.

Pacific Basin mener ikke, at røgrensere i form af de såkaldte scrubbere hverken teknisk eller miljømæssigt er en effektiv løsning. Sådan lyder det i det børsnoterede tørlastrederis årsregnskab, der blev offentliggjort for nylig.

"Vi byder en stærkere miljøregulering velkommen, men vi ville langt hellere have foretrukket et krav til alle om at anvende et renere brændstof, som ville have skabt ens vilkår for alle," skriver Pacific Basin, der mener, at den højere omkostning på lavsvovlholdigt brændstof vil få skibene til at sætte farten ned og bedre bidrage til en bedre balance i udbuddet og efterspørgslen.

Anderledes synes holdningen at være i handelshuset Cargill, en af verdens største chartere af tørlastskibe.

Jan-Willem Dijssel, chef for Cargills shippingforretning i Americas, sagde ifølge Tradewinds på en konference forleden i Houston, at såkaldte open-loop scrubbers kan være en holdbar løsning.

Netop open-loop scrubbers er af nogle blevet kritiseret for at forurene havmiljøet, fordi de ikke fungerer i et lukket system, når vandet i de tanke, der renser røgen, ledes ud i havet.

